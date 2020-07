Der Beitrag der erneuerbaren Energien zum deutschen Strommix ist im ersten Halbjahr 2020 deutlich gestiegen. Wie das Umweltbundesamt (UBA) am Mittwoch mitteilte, betrug der Anteil des Ökostroms am Brutto-Stromverbrauch in den ersten sechs Monaten des Jahres erstmals etwa 50 Prozent, sechs Prozentpunkte mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.