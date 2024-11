Analyse: Öl- und Gasproduktion war 2023 auf Höchststand

Auf der Weltklimakonferenz in Dubai hatte sich die Weltgemeinschaft 2023 erstmals darauf geeinigt, die Abkehr von fossilen Energien einzuläuten. Tatsächlich investiert die fossile Branche allerdings weiter in einem Ausmaß, das in keiner Weise mit jeglichen Klimazielen vereinbar ist - nicht zuletzt mit Zielen der Unternehmen selbst.