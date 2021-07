Benzin und Diesel sind in den letzten Monaten deutlich teurer geworden. So kostete Tanken in Nordrhein-Westfalen im Juni 24 Prozent, in Baden-Württemberg sogar 27 Prozent mehr als im Juni 2020. Damals aber war die Wirtschaft durch die Coronakrise stark geschwächt, es gab kaum Verkehr. Inzwischen sind die Energiepreise die Treiber der Teuerung. Und das dürfte vorerst auch so bleiben.