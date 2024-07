Oktoberfest: Preis für eine Maß knackt 15-Euro-Marke

Am Montag hat dort bereits der Aufbau der großen Festzelte begonnen. Am 21. September heißt es dann wieder: "Ozapft is!". Bis zum 6. Oktober werden sechs Millionen Besucher erwartet. Im Südteil des Festgeländes findet in diesem Jahr die Oide Wiesn mit historischen Fahrgeschäften und junger Volksmusik statt.