Die Olivenölproduktion in Europa steht vor der größten Herausforderung ihrer Geschichte. Klimawandel bedingte Dürreperioden, Starkregen und Schädlingsbefall haben in den vergangenen Jahren in den Hauptanbaugebieten rund ums Mittelmeer massive Ernteausfälle verursacht. Zum Beispiel in Spanien : Vor drei Jahren sank die Olivenernte dort auf etwa 680.000 Tonnen, was einem Rückgang von mehr als 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht - die schlechteste Ernte seit 45 Jahren.