...ist ein Bezahlverfahren, das für das Bezahlen im Internet entwickelt wurde - aber nur von einigen deutschen Kreditinstituten. Andere setzten auf Paydirekt. Beide blieben bisher Nischenprodukte, weil sie nicht genügend Händler für sich gewinnen konnten, die dieses Zahlverfahren akzeptierten. "So hat man in den letzten Jahren viel Geld verbrannt", urteil Jürgen Moormann, Payment-Experte der Frankfurt School of Finance and Economics. Im Dezember 2020 haben beide nun fusioniert.



Mit der Fusion von Giropay und Paydirekt ist es aber noch nicht genug: Nun plant die Deutsche Kreditwirtschaft, die neue Giropay noch zusammenzuführen mit dem mobilen Kunde-zu-Kunde-Bezahlsystem "Kwitt" der Sparkassen. Das Bundeskartellamt hat schon grünes Licht gegeben für "XPay". So will man zumindest auf deutscher Ebene schon einmal versuchen, Kunden von Paypal zurückzugewinnen.