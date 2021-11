Florian Wanner erinnert sich. Vor gut einem Jahr stand sein Haus in Flammen. Er musste alles komplett renovieren. Schuld war ein Akku-betriebener Baustrahler, der sich im entladenen Zustand plötzlich selbst entzündet hat. So zumindest steht es in einem Brandgutachten, das seine Versicherung in Auftrag gab.