Online-Shops: Wie sich der Versandhandel neu erfinden muss

Vergangenen September erst ging TikTok Shop in den USA an den Start und strebt bereits in diesem Jahr einen Plattform-Umsatz von 17 Milliarden Dollar an. Das ist zwar noch weit hinter Amazon, doch immerhin die Nummer sieben unter US-Online-Händlern. TikTok wird insbesondere von der Altersgruppe der unter 24-Jährigen genutzt - sie ist für Werbetreibende und den E-Commerce die entscheidende Zielgruppe.