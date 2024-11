Online-Shoppen: Wie eine schottische Firma Retouren rettet

Die weltweite Textilproduktion hat sich in 20 Jahren beinahe verdoppelt. Und bis 2030 soll sie sich laut Schätzungen der EU fast verdreifachen. Die Bekleidungsindustrie macht rund zehn Prozent der weltweiten CO2-Emissionen aus. Damit übertrifft sie sogar den globalen Flug- und Schiffsverkehr. Um ein einziges Baumwoll-T-Shirt herzustellen, werden 2700 Liter Süßwasser verbraucht, sagen Schätzungen – so viel wie eine Person in zweieinhalb Jahren trinkt.