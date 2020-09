Opel hatte in seiner Zeit als Tochter von General Motors in zwei Jahrzehnten kontinuierlich hohe Verluste ausweisen müssen. Seit Übernahme durch Peugeot-PSA haben sich die Geschäftszahlen sehr positiv entwickelt. In diesem Jahr gibt PSA den operativen Gewinn bei Opel mit 1,1 Milliarden Euro an. Das ist eine Steigerung um fast 30 Prozent. Allerdings weist PSA keinen Nettogewinn für Opel aus. Darin wären auch die Kosten etwa für Sparprogramme und Konzernumbau enthalten.