Ostern immer teurer: Was das für Familien bedeutet

Die typischen Produkte zu Ostern werden immer teurer - egal ob Eier oder Osterhasen. Warum das nicht nur an der Inflation liegt. Und was das für Auswirkungen auf Familien hat.

Die Deutschen verbrauchen pro Tag ca. 60 Millionen Eier, Tendenz steigend. Doch die Produktion geht zurück. Gründe gibt es viele. 16.04.2025 | 1:28 min

Osternester für die Kinder, Osterzopf oder Osterlamm und natürlich Schokohasen für die ganze Familie. Wenn man an den freien Tagen zu Ostern noch Familie und Freunde besucht oder einlädt, summieren sich die Kosten für das Osterfest schnell. Jenny M. aus Berlin erzählt im Gespräch mit ZDFheute, dass sie deshalb nur drei Tage bei der Familie bleibe statt wie üblich mehr. Ihren Nachnamen möchte die alleinerziehende Mutter nicht öffentlich sehen.

Die Bahntickets nach Dortmund wären an anderen Tagen für die Mutter sonst zu teuer gewesen, außerdem müsse sie mit ihrer fünfjährigen Tochter zu Randzeiten fahren. "Anders wäre ein Besuch für uns nicht möglich gewesen", sagt sie

Innerhalb der Familie hätten sie sich in diesem Jahr auch darauf geeinigt nur noch kleine Geschenke wie Schokolade zu machen. Damit wollen sie Geld sparen, der Wunsch nach weniger Konsum sei allerdings auch ein Faktor für die Entscheidung gewesen.

In Jerusalem wird Ostern 2025 wieder ruhig sein. Wegen Krieg und Unsicherheit kommen kaum Touristen, die Händler klagen über fehlendes Geschäft, auch christliche Palästinenser können nicht kommen. 17.04.2025 | 2:28 min

Schoko-Osterhasen beliebtestes Geschenk zu Ostern

Laut einer repräsentativen YouGov-Umfrage wollen 38 Prozent der Menschen hierzulande in diesem Jahr Schokolade in Form von Osterhasen verschenken. Sie sind - trotz der steigenden Preise - das beliebteste Geschenk der Deutschen. Weitere mögliche Geschenke wie Geld, Gutscheine oder Pralinen folgten abgeschlagen mit jeweils sechs Prozent.

Anita Lackenberger begibt sich auf Spurensuche nach unterschiedlichen Ostertraditionen, deren kulturgeschichtlichen Hintergründen und den besten Osterspeisen. 18.04.2025 | 43:44 min

Eier und Schokolade deutlich teurer

Laut Statistischem Bundesamt haben sich die Preise für Spezialitäten wie Schokolade oder bunt gefärbte Eier in den vergangenen Jahren überdurchschnittlich erhöht.

So stark sind die Preise rund ums Osternest seit 2020 gestiegen

Zwischen 2020 und 2024 stiegen demnach die Lebensmittelpreise um 33,2 Prozent. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen nennt als Gründe für die Preissteigerungen insgesamt die gestiegenen Energiekosten, die politische Weltlage, den Fachkräftemangel, aber auch Missernten durch den Klimawandel

Verschiedene Techniken des Ostereierschmückens und -färbens aus Österreich, Deutschland, der Schweiz, Ungarn, Tschechien und Rumänien werden vorgestellt. 21.04.2025 | 43:33 min

Besonders Familien von Preissteigerungen betroffen

Laut Paritätischem Wohlfahrtsverband trifft die Inflation und die damit verbundene Preissteigerung insbesondere Menschen mit wenig Geld. Sie seien zu Verzicht gezwungen. Gerade Familien seien häufig von Möglichkeiten ausgeschlossen, die für andere selbstverständlich seien.

Für die Betroffenen heißt das: viel Ostern, aber wenig Fest. „ Joachim Rock, Hauptgeschäftsführer Paritätischer Wohlfahrtsverband

Das treffe gerade Kinder hart, erklärt Joachim Rock, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands. Kinderarmut sei immer Familienarmut, sagt Rock. "Kinder erfahren Ungleichheit hautnah und schmerzhaft, wenn sie sehen, welche Möglichkeiten andere Kinder zu Ostern haben."

Feste wie Ostern seien unabhängig von der eigenen Konfession gerade in Zeiten multipler Krisen wichtig, um "durchzuatmen" oder "zusammenzukommen und Gemeinschaft zu leben", so Rock.

Wärme, Essen, Duschen: Menschen in Armut mangelt es oft an Grundlegendem – auch an einer politischen Stimme. Der Armutsbeauftragte der Berliner Landeskirche will das ändern. 23.12.2024 | 3:00 min

Weniger Schoko-Osterhasen produziert

Die deutschen Süßwarenhersteller haben in diesem Jahr weniger Schokohasen hergestellt als vergangenes Jahr, statt 240 Millionen wie im Jahr 2024 produzierten sie in diesem Jahr 228 Millionen Stück.

Erstmals übersteige der Preis der goldenen Lindt-Osterhasen in der 100-Gramm-Variante in diesem Jahr die Marke von vier Euro pro Stück, sagt die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Aufgrund der teuren Preise rät sie deshalb dazu, Osterschokolade in Tafel- statt in Hasenform zu kaufen. Dies sei deutlich günstiger.

Trotz Rückgang der Inflation bleiben viele Preise in Deutschland auf einem sehr hohen Level, deutlich höher als noch vor der Corona-Pandemie. Immer mehr Menschen müssen rechnen. 01.02.2025 | 2:35 min

Bücher statt Osterhasen verschenken

Das spielt auch für den 26-jährigen Maurice Nitschke eine Rolle. In diesem Jahr plane er, keine Osterhasen aus Schokolade zu verschenken - die findet er "zu teuer", sagt er dem ZDF. Generell kaufe er Produkte wie Schokolade aktuell nur im Bundle oder im Sonderangebot.

In diesem Jahr feiere er Ostern mit seiner Familie, unter anderem sei ein Besuch bei den Großeltern geplant. Zu Ostern will Nitschke in diesem Jahr Bücher verschenken. Gerade gebrauchte Bücher seien teils schon für den Preis eines Schokohasen zu haben, sagt der 26-Jährige. Bücher verschenke er generell lieber.