Hochwasser in Bayern: Pflichtversicherung - ja oder nein?

Der Verband hatte am Jahresanfang einen Katalog mit Anforderungen an einen umfassenden Naturgefahrenschutz vorgelegt. Eine der Kernforderungen: ein Bebauungsverbot in amtlichen Überschwemmungsgebieten. "Wir haben in Deutschland in den letzten 20 Jahren rund 32.000 Häuser gebaut in solchen extrem überschwemmungsgefährdeten Gebieten", erklärte Asmussen im Januar gegenüber ZDF frontal