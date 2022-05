MOL macht also Profit dank russischem Öl und der ungarische Staat holt sich den in großen Teilen über Steuern. Was übrig bleibt, geht auch an Orban-treue Stiftungen. Denn im letzten Jahr sorgte Orbans Regierung dafür, dass die letzten 25 Prozent der MOL-Aktien unter staatlicher Kontrolle an Stiftungen gingen.