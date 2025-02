Plagiate: Milliardenschaden durch Produktfälschungen

Viele Produkte erfüllen EU-Standards nicht

Da stellen wir in aller Regelmäßigkeit fest, dass ein Großteil der Produkte, - größer 80 Prozent - die gesetzlichen Anforderungen, die wir eigentlich in Europa haben, nicht erfüllen.

Dann nimmt er noch einen Toaster in die Hand, bei dem der Kunststoff an vielen Stellen geschmolzen ist - akute Brandgefahr.

Plattformen wie Temu und Shein bieten Billigprodukte aus China an, die den europäischen Markt fluten. Nun will die EU-Kommission mit einem Aktionsplan mehr Kontrollen durchführen.

Gefahren durch Billigprodukte

In Billigprodukten finden sich immer wieder auch giftige Inhaltsstoffe, scharfe Kanten, Kleinteile, die Kinder verschlucken können. Medikamente werden auch in großem Stil gefälscht. Sie stammen zumeist aus Indien, gelangen über den Luftweg nach Deutschland. Der Zoll am Frankfurter Flughafen stellt jedes Jahr Tabletten im sechsstelligen Bereich sicher. Verbraucher, die sich so etwas einwerfen, spielen tatsächlich mit ihrem Leben. In den Tabletten könnte alles Mögliche sein.