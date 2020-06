Im Jahr 1972 veröffentlichte eine Vereinigung gleichgesinnter Ökonomen und Wissenschaftler um den italienischen Industriellen Aurelio Peccei, der "Club of Rome", die "Die Grenzen des Wachstums". Daraus entstand eine weltweite Diskussion rund um das Thema Degrowth, zu Deutsch: Postwachstum. Dahinter verbirgt sich eine Wirtschaftsweise, die das Wohlergehen aller zum Ziel hat und die ökologischen Lebensgrundlagen erhält.



Auch in Deutschland war Wachstumskritik seit den 1970ern Jahren in der Öffentlichkeit weit verbreitet. Zahlreiche Publikationen beschäftigten sich mit Alternativen zur Wachstumsgesellschaft, ein Flügel der damals neu gegründeten Partei Bündnis 90/Die Grünen forderte eine Abkehr vom Wirtschaftswachstum. Auch 50 Jahre nach dem Warnruf des "Club of Rome" steht die Vereinigung nach wie vor hinter ihrer Überzeugung: "In einer Welt, in der die Kapitalrendite alles bestimmt, hat der Umweltschutz überhaupt keine Chance. Es muss endlich in die Köpfe, dass die Dogmatisierung der Kapitalrendite ein Schaden für die Zivilisation und für unsere Enkel ist", fordert Ernst Ulrich von Weizsäcker, seit 2012 Co-Präsident des "Club of Rome".