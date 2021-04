Seevers: Mir persönlich ist es wichtig, Verantwortung zu übernehmen für das, was ich mache, und das nachhaltig. Alles, was ich in meinem Beruf, aber auch in meinem Privatleben mache, hat ja einen Effekt. Und das Ziel dabei ist, meiner Tochter und auch allen nachfolgenden Generationen etwas zu überlassen, was mindestens genauso gut ist, wie wir es vorgefunden haben.