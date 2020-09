Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer. Archivbild

Quelle: Christoph Soeder/dpa

Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer hat in der Corona-Krise schnelle Hilfen bis zum Monatsende gefordert - sonst gingen viele Betriebe pleite. "Wenn es nicht gelingt, dass die Gelder und Zuschüsse noch vor Ablauf des März bei den Betrieben ankommen, droht das Hilfsunterfangen der Bundesregierung zu scheitern", sagte er.



"Wir befinden uns in einem Wettlauf gegen die Zeit", so Wollseifer. Die Bundesregierung hatte ein unbegrenztes Kreditprogramm für Unternehmen über die staatliche Förderbank KfW beschlossen.