Eine zweistellige Wachstumsdynamik, steigende Exportzahlen und ein Zuwachs an Beschäftigten - Paweł Kisiel, der Vorstandsvorsitzende der Gruppe Atlas, blickt zufrieden auf 2020 zurück. Der polnische Baustoffhersteller steht in der Corona-Krise gut da, denn in der Pandemie boomen die Renovierungsarbeiten in den eigenen vier Wänden. Doch das Unternehmen, das kurz nach dem Zusammenbruch des Kommunismus in Polen gegründet wurde, hatte sich schon zuvor im europäischen Wettbewerb ein gutes Standing erarbeitet.