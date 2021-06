Trotz der Spezialisierung: Bund und Land Baden-Württemberg fördern das Firmenprojekt namens "Cellforce" mit rund 60 Millionen Euro. Gut angelegtes Geld, findet Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen, auch wenn viele sich ein Premiumprodukt wie einen Porsche nicht leisten können: "Aber oft ist es so, dass von diesen Premiumprodukten sich das schrittweise weiterverbreitet. Wir haben die Aufgabe, in unserem Land mit den Premiummarken Treiber zu sein, damit es dann auch in die Produkte gelangt, von denen zum Schluss alle in ihrer Breite profitieren können."