Dass wir es im Winter in unserem Haus kaum über 20 Grad geheizt kriegen, liegt an der schlechten Dämmung. Dafür war die Miete ziemlich gering. Wir haben uns nie große Sorgen um Geld gemacht. Dass die Energiekosten uns so hart treffen, hat mich schockiert. Mein Mann ist Softwareentwickler, ich arbeite als Laborassistentin, bin allerdings gerade in Elternzeit. Was ist mit Familien oder Alleinerziehenden, die weniger verdienen?