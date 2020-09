Das Logo der Opel-Mutter PSA in Paris. Symbolbild

Quelle: Christian Böhmer/dpa

Der Opel-Mutterkonzern PSA schließt wegen der Covid-19-Pandemie in den kommenden Tagen 15 Autofabriken in Europa. In Deutschland sind von Dienstag an die Standorte Rüsselsheim und Eisenach betroffen, wie PSA mitteilte. Die Schließungen sollen bis zum 27. März dauern.



Der Hersteller Renault macht nach eigenen Angaben bis auf weiteres zwölf Fabriken in Frankreich mit rund 18.000 Beschäftigten zu. PSA führte als Gründe Unterbrechungen in der Zulieferkette und einen deutlichen Rückgang auf den Automobilmärkten an.