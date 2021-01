Wie immer grüßt Türsteher Narajan Singh freundlich. Der bärtige Sikh in weißer Galauniform steht vor dem Raffles-Hotel in Singapur und weist dem Gast den Weg ins Innere der edlen, im Kolonialstil erbauten Herberge. Das Luxushotel ist legendär, dort wurde der Cocktail "Singapore Sling" erfunden. Und es hat berühmte Gäste in über 130 Jahren gesehen: Queen Elizabeth II., Elizabeth Taylor und Michael Jackson.