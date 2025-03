Raumfahrt: Europas Zeitenwende im All?

Ihren Jungfernflug hatte die Ariane 6 im Juli 2024 vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou. Sie hatte 20 Mikrosatelliten an Bord.

Bisher muss man für einen Start nach Französisch-Guayana reisen, also buchstäblich ans andere Ende der Welt. Vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou ist an diesem Montag denn auch der erste kommerzielle Flug der Ariane 6 geplant. Das dürfte bei der europäischen Schwerlast-Trägerrakete vorerst so bleiben, aber kleine Launcher könnten bald von Europa abheben.