Reallöhne steigen zum fünften Mal in Folge

Zwischen Ende 2021 und Anfang 2023 mussten die Beschäftigten in Deutschland im Schnitt noch Reallohnverluste hinnehmen, wie die Statistiker in Wiesbaden ausführten. Der Grund: In der Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine waren die Verbraucherpreise stark gestiegen. Auch in der Coronazeit ab dem Frühsommer 2020 hatte es deutliche Einbußen gegeben.