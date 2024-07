Neue Chance für Aussortiertes: Zurück in den Kreislauf

Michael Beitl steht an einer Werkbank mitten in einem Hochregallager in Herzogenburg, gut eine Stunde von Wien entfernt. Gabelstapler mit riesigen Säcken voller Obstkerne fahren vorbei. Der 30-Jährige hat zusammen mit drei Freunden vor fünf Jahren das Start-up "Kern Tec" gegründet. Das Team knackt Marillenkerne. Beitl und sein Team haben eine Maschine entwickelt, die die perfekte "Kernspaltung" beherrscht. Damit kommt er an den wertvollen Inhalt im Kern: den Samen.