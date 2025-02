Wie Engelhorn und Bremer ihre Millionen teilen wollen

Stefanie Bremer (35) ist reich. Sie ist eine Erbin, keinen Cent ihres Vermögens hat sie selbst erwirtschaftet. Sie stammt aus einer Unternehmerfamilie in Baden-Württemberg . Statt Luxus entschied sie sich für ein Leben auf dem Land und wohnt mit ihrem Lebensgefährten und Hund so nachhaltig wie möglich in der Nähe von Friedrichshafen am Bodensee.