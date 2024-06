Reiselust: Sind die Airlines gerüstet?

Die Flughäfen Frankfurt und München haben beispielsweise in neue Geräte investiert, um die Abläufe an den Sicherheitskontrollen reibungsloser zu gestalten. Lufthansa hat allein in Frankfurt 1.100 neue Mitarbeiter eingestellt. Und viele Flughäfen und Fluggesellschaften setzen auf digitale Unterstützung, wie den Online-Check-in oder Terminbuchungen für die Gepäckkontrolle. So dürften die vielen Passagiere in diesem Sommer weitgehend entspannt an ihr Ziel kommen.