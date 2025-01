Neues Rekordhoch: Dax erholt sich nach DeepSeek-Schock

sagte Marc Decker, Co-Aktienchef bei Quintet. Das Dax-Schwergewicht Infineon führt am Mittwoch mit einem Plus von 3,4 Prozent die Gewinnerliste an. Auch Siemens Energy erholt sich wieder deutlich. Nach einem Einbruch von 20 Prozent am Montag legt die Aktie um vier Prozent zu. Siemens Energy liefert wichtige Komponenten für den Bau von Rechenzentren , die im KI-Sektor entscheidend sind.