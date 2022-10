Ein Thema, das nach Ansicht von Theo Waigel "in den öffentlichen Debatten, in den Haushaltsdebatten und in der Politik" in Deutschland nicht stattfinde. Sein Plädoyer: "Das wäre notwendig, in jede Haushaltsberatung, in jede Finanzberatung einzuführen: Wie sieht das mit der impliziten Staatsschuld aus? Wie lösen wir das?"