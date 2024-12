Diese Grafik zeigt ...:Warum die Rente ein Problem hat

Zu diesen Fehlanreizen zählt Pimpertz eine Regelung für besonders langjährig Versicherte , also für Menschen, die mindestens 45 Jahre in die Rentenversicherung eingezahlt haben. Nach dieser Zeit können sie sich unter bestimmten Voraussetzungen früher zur Ruhe setzen, ohne eine geringere Rente in Kauf nehmen zu müssen.