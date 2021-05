Am härtesten trifft es nach Einschätzung von Kritikern Berufstätige, die heute 48 sind: Wer sich 2040 zur Ruhe setzt, muss seine Rente voll versteuern. Seine Beiträge sind jedoch erst ab 2025 komplett steuerfrei - also nur während der letzten 15 Jahre eines 45-jährigen Arbeitslebens, in den 30 Jahren davor nicht.