Ab 1. Juli gibt es eine spürbare Rentensteigerung. Symbolbild

Die Renten steigen im Sommer spürbar. In Westdeutschland steigt die Rente laut Sozialministerium um 3,45 Prozent, in den neuen Ländern um 4,2 Prozent. Damit wachsen die Renten stärker als vorhergesagt. Der aktuelle Rentenwert Ost steigt auf 97,2 Prozent des Rentenwerts West. Darin drückt sich aus, dass die Renten im Osten sich denen im Westen weiter angleichen.



Das Rentenniveau beträgt 48,21 Prozent - es zeigt an, wie hoch das Absicherungsniveau der Rente im Vergleich zu den Löhnen ist.