Rentenerhöhung in Kraft

Trotz Wirtschaftskrise in Folge der Corona-Pandemie steigen die Bezüge der 21 Millionen Rentner in Deutschland mit dem Juli erneut spürbar an. Die jährliche Anpassung der Bezüge bringt im Westen ein Plus von 3,45 und im Osten von 4,20 Prozent.



Die Anhebung in diesem Monat ist die zehnte Rentenerhöhung in Folge. "Wir zeigen mit dieser Rentenerhöhung: Auf die Rente ist Verlass", hatte Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD) am Dienstag erklärt.