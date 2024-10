Reform der Altersvorsorge: Wie sich Riester verändern soll

Das ist wichtig, weil die Inflation einen Teil davon wegfrisst. Daher sollten die Gewinne also möglichst die jährliche Teuerungsrate übertreffen. Andernfalls verliert das private Ansparvermögen seine Kaufkraft. Noch ist das Vorhaben nicht Gesetz, nur Gesetzentwurf. Veränderungen sind also möglich. Doch die Bundesregierung strebt an, dass die Reform am 1. Januar 2026 greifen soll.