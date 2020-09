Das Logo von Boeing. Archivbild

Quelle: Joel Lerner/Xinhua/dpa

Die US-Luftfahrtaufsicht FAA prüft nach einem Vorfall mit einer Southwest-Airlines-Maschine, ob bestimmte Boeing-Jets häufiger auf Risse untersucht werden müssen. Am Montag sei nach einem Flug von Las Vegas nach Boise ein über dreißig Zentimeter langer Riss am Rumpf einer Boeing 737 festgestellt worden, teilte die FAA mit.



Da der Luftdruck in der Kabine während des Flugs sank, habe die Crew die Flughöhe verringert. Boeing hatte schon 2019 Probleme mit Rissen beim Vorgängermodell 737 NG.