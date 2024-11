Deutsche Industrie kriselt : Industriestrompreis senken als Lösung?

von Stephanie Barrett 27.11.2024 | 20:12 |

Von einem "Berg an Problemen" sprach BDI-Chef Russwurm auf der Industriekonferenz in Berlin. Ganz oben auf der Agenda: Die hohen Stromkosten. An die will auch Robert Habeck ran.