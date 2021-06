Ohne Dividende, also ex-Dividende, so der Börsenausdruck dafür, ist die Aktie eben genau diesen prozentualen Anteil weniger wert. Coca Cola schüttet vierteljährlich Dividenden aus. In diesem Fall 42 Cent je Aktie, die am 1. Juli an die Aktionäre fließen werden. Der Abschlag also ungefähr, der Ronaldos Tat zugeschrieben wurde.