Coca-Cola-Rückruf: Deutschland kaum betroffen

Der deutsche Markt wird von einem anderen Abfüller beliefert - daher betrifft die Rückruf-Aktion in Österreich Deutschland kaum.

Die Rückruf-Aktion von Coca-Cola in Österreich betrifft nach Angaben des Konzerns in Deutschland nur wenige Flaschen. Der deutsche Markt werde praktisch ausschließlich von dem Abfüller CCEP Deutschland beliefert, der nicht betroffen sei, sagte eine Sprecherin des Unternehmens in Berlin.