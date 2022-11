Damals galt noch laut europäischem Recht: Was in Großbritannien erlaubt ist, muss auch europaweit zugelassen werden - also auch in Deutschland. So gelang es Ellenberg, auch eine Zulassung beim deutschen Bundessortenamt durchzusetzen. Seither steht dem lizenzfreien Anbau von "Linda" nichts mehr im Wege, man kann sie überall in Deutschland erwerben. Neben der "Linda"-Knolle züchtet Ellenberg auch viele weitere alte Kartoffelsorten zum Erhalt der Artenvielfalt.