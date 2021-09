Die staatliche Förderbank KFW bietet in ihrem Programm "Energieeffizient Bauen und Sanieren" verschiedene Möglichkeiten an. Man kann einen Tilgungszuschuss von bis zu 75.000 Euro beantragen (zwischen 15 und 50 Prozent der Kreditsumme), wie hoch der Zuschuss ist, das ist abhängig vom Effizienzgrad, den man am Ende mit seinem Haus erreicht.