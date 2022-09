EU-Sanktionen gegen Russland : Jetzt also: Paket Nummer acht?

Es brauchte eine Ankündigung von Scheinreferenden in russisch besetzten Gebieten der Ukraine und eine Teilmobilmachung für ganz Russland, um diese Frage zumindest vorläufig mit "Ja" zu beantworten. In der Nacht zu Donnerstag trafen sich die EU-Außenminister zu einer kurzfristig anberaumten Sondersitzung am Rande der UN-Generalversammlung in New York. Anschließend erklärte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell: "Wir werden neue restriktive Maßnahmen prüfen, wir werden sie verabschieden."