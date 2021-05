Der Bahnverkehr in Deutschland steht vor der Herausforderung, dass die Infrastruktur an der Belastungsgrenze angekommen ist. Ein wichtiger Grund dafür liegt nach Ansicht von Professor Christian Böttger in der Land-Stadt-Wanderung der Menschen, die auf der Schiene unterwegs sind. Die Folge ist immer mehr Verkehr auf den Hauptachsen und in den großen Ballungsräumen. Hinzu kommt eine ähnliche Entwicklung im Güterverkehr, der sich mit dem Personenverkehr das deutsche Schienennetz von circa 38.400 Kilometern teilt.