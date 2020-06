App-Anmeldung für Strandbesuch

Ostseestrand Eckernförde

Quelle: Carsten Rehder/dpa Symbolbild

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will in der Urlaubszeit während der Corona-Krise auf die Buchung von Küstenabschnitten per Smartphone setzen. "Man kann über die App anmelden, dass man in einem bestimmten Zeitraum an einen Strandabschnitt will", sagte er dem "Tagesspiegel am Sonntag".



"Wenn dort noch Platz ist, bucht man sich ein und hat dann eine Zugangsberechtigung." Die Gemeinde Scharbeutz habe das System entwickelt, nun könne es auch von anderen genutzt werden.