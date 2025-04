Die GmbH beruft sich ihrerseits auf bestehende Konzessionsverträge, die in den 1990er Jahren vergeben wurden. Damals teilweise noch an die beiden staatlichen Vorläufer der heutigen privaten Betreibergesellschaft Tank & Rast . In den vergangenen Jahren wurden die Konzessionen für Tank & Rast, die über 90 Prozent der Autobahnraststätten in Deutschland betreibt, immer wieder erweitert. Zuletzt, 2022, auch für die Aufstellung und den Betrieb von Schnellladepunkten.