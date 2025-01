Maue Kakao-Ernte: Schokoladen-Hersteller erhöhen die Preise

Für Schokolade müssen Kunden vielerorts tiefer in die Tasche greifen. Große Handelsketten wie Aldi Edeka , Kaufland, Rewe und Rossmann bieten etwa Milka-Tafeln vom Hersteller Mondelez in der klassischen Größe in dieser Woche für 1,99 Euro an statt wie bisher für 1,49 Euro. Das zeigt eine Auswertung des Preisvergleichsportals Smhaggle.