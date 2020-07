Der Lockdown während der Corona-Pandemie stürzt den Schuh-Giganten in die erste schwere Krise seiner Geschichte. In 27 Ländern müssen 98 Prozent der Geschäfte schließen. In der Dokumentation nimmt der Firmenerbe Heinrich Otto Deichmann Stellung zu den Vorwürfen, Immobilienbesitzer mit der Forderung nach Stundung von Mietzahlungen in Bedrängnis gebracht zu haben.