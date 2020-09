In Deutschland sind indes weitere Infektionsfälle bestätigt worden, so meldeten Hessen und Baden-Württemberg neue Ansteckungen. Im besonders betroffenen Landkreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen erhöhte sich die Zahl der Infizierten nach Behördenangaben um zwei weitere Fälle auf 37. In dem Landkreis befinden sich rund tausend Menschen unter Quarantäne.