"Wir hatten ein Überalterungsproblem und die Leute, was ja schön ist, lebten immer länger", erklärt der Sozialforscher und Arbeitsökonom, "daher haben wir in den späten achtziger Jahren das System radikal reformiert. So gibt es einen Rententeil, wie bei euch, aber auch einen kapitalgedeckten Teil. Wenn du in Rente gehst, bekommst du nun einen Teil vom Wohlfahrtsstaat und einen von deinem angesparten Abgabesystem."