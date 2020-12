Die Getreideernte 2020 fiel mit 43,2 Millionen Tonnen etwas kleiner aus als im Vorjahr, ebenso die Ernte in der EU. Es seien aber höhere Preise in Sicht. So seien Anfang Dezember für eine Tonne Brotweizen 187 Euro zu erzielen gewesen, etwa 15 Prozent mehr als zum Vorjahreszeitpunkt.