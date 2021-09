Das hat unmittelbare Folgen für die Schweinezüchter: Die Preise sind im Keller und viele Betriebe in Existenznot. In den Bundesländern NRW und Niedersachsen werden rund 60 Prozent der Schweine in Deutschland gehalten. In Niedersachsen etwa gibt es 5.000 Betriebe mit rund 8,2 Millionen Schweinen. Viele denken nun ans Aufhören.